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02:46, 10 мая 2023Мир

Стало известно об отказе США поставлять ВСУ ракеты большой дальности

Politico заявила об отказе США поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS

Фото: Handout / Reuters

Власти США не планируют следовать примеру Великобритании в поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет большой дальности. Об этом заявила газета Politico, ссылаясь на свои источники.

Издание сообщило об отказе США поставлять Украине такие ракеты большой дальности, как оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Решение принято на фоне того, что Британия передаст аналогичные ракеты. «Наша политика в отношении ATACMS не изменилась», — подчеркнул один из информаторов газеты.

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При этом Вашингтон продолжит поставлять Киеву комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику. По словам другого источника, Британия выдвинула Украине условие по применению ракет большой дальности: их могут применяться только по целям на территории страны.

9 мая США выделили Украине новый пакет военной помощи. Объем поставок оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Вашингтон также заявил о поддержке «самых неотложных потребностей Украины» и приверженности наращиванию потенциала ВСУ.

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Марина Совина
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