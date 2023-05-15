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17:56, 15 мая 2023Мир

В Минобороны Британии назвали цель поставок Украине высокоточных ракет

Глава Минобороны Британии Уоллес назвал цель поставок Украине высокоточных ракет

Фото: LPR in JCCC / Reuters

Цель поставок Украине оружия и в том числе высокоточных ракет состоит в том, чтобы другие западные страны не захотели заставить Киев пойти на уступки ради заключения мира с Россией. С таким заявлением выступил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, его цитирует ТАСС.

«Украинцев не должны принуждать к уступкам, чтобы гарантировать, что Украина находится в наилучшей позиции для переговоров», — заявил министр, выступая в Палате общин британского парламента.

По словам Уоллеса, чтобы не допустить сценария политического давления на Киев, «Великобритания и ее партнеры продолжат оказывать военную и экономическую поддержку, вводить санкции против России и увеличивать на нее международное давление».

Ранее Уоллес подтвердил отправку Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. «Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow», — заявил министр.

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Глеб Бажуткин
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