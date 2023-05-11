Глава Минобороны Британии подтвердил отправку Киеву ракет большой дальности

Глава Минобороны Британии подтвердил отправку Киеву крылатых ракет большой дальности

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил отправку Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС.

«Премьер-министр и я приняли решение предоставить вооружение большей дальности... Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow», — заявил министр.

11 мая CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщил, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. Дальность поражения у этих ракет достигает 300 километров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова адекватно ответить на возможные поставки Великобританией ракет дальнего радиуса действия на Украину. Он пояснил, что Москва негативно относится к вероятности поставок Лондоном подобных ракет Киеву.

