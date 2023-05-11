Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:00, 11 мая 2023Мир

Глава Минобороны Британии подтвердил отправку Киеву ракет большой дальности

Глава Минобороны Британии подтвердил отправку Киеву крылатых ракет большой дальности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил отправку Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС.

«Премьер-министр и я приняли решение предоставить вооружение большей дальности... Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow», — заявил министр.

11 мая CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщил, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. Дальность поражения у этих ракет достигает 300 километров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова адекватно ответить на возможные поставки Великобританией ракет дальнего радиуса действия на Украину. Он пояснил, что Москва негативно относится к вероятности поставок Лондоном подобных ракет Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украина отложила контрнаступление ВСУ. Почему Зеленский заколебался?
В России запустили уникальный проект для одной категории молодых россиян
Бастрыкин раскрыл детали расследования покушения на Прилепина
США назвали главную задачу новых санкций против России
Россиян предупредили о снижении цен на отдых в Турции
В Евросоюзе одобрили передачу замороженных российских активов Украине
Уоллес не ответил на вопрос об ограничениях в использовании ракет для Украины
Бастрыкин прокомментировал покушение на писателя Прилепина
В Госдуме назвали возможную дату запуска исламского банкинга в России
Опубликована карта боевых действий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.