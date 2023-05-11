CNN: Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

Отмечается, что дальность поражения у этих ракет достигает 300 километров. «Критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины», — отмечает издание.

При этом собеседники CNN уточнили, что Лондон получил от Киева гарантии использования поставленных ракет только на «суверенной территории Украины», а не на территории России. При этом Соединенное Королевство не признает, что Крым является российской территорией.