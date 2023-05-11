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12:36, 11 мая 2023Мир

Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности

CNN: Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

Фото: Rept0n1x / Wikimedia

Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

Отмечается, что дальность поражения у этих ракет достигает 300 километров. «Критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины», — отмечает издание.

При этом собеседники CNN уточнили, что Лондон получил от Киева гарантии использования поставленных ракет только на «суверенной территории Украины», а не на территории России. При этом Соединенное Королевство не признает, что Крым является российской территорией.

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Виктория Кондратьева
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