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21:20, 9 мая 2023Мир

Британия и США захотели создать коалицию для восстановления Украины

Великобритания и США обсудили создание коалиции для восстановления Украины

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, по итогам которых объявил о планах двух государств создать коалицию для восстановления Украины после окончания военного конфликта в стране. Он подчеркнул, что переговоры по данному вопросу уже начались, сообщает ТАСС.

По его словам, он обсудил со своим американским коллегой характер помощи Киеву в ближайшие месяцы. При этом они сошлись во мнении, что на ситуацию вокруг Украины необходимо смотреть не только через призму продолжающихся военных действий, но и задумываться о восстановлении страны после того, как они завершатся. Глава МИД добавил, что в июне Соединенное Королевство проведет конференцию, на которой будет обсуждаться этот вопрос.

«Мы высоко ценим координирующую роль США в том, чтобы в этом процессе принял участие как частный сектор, так и государственный. Великобритания также продолжит оказывать финансовую и военную помощь», — заключил Клеверли, отметив, что исход противостояния между Киевом и Москвой повлияет на весь мир.

Ранее Блинкен рассказал, что власти Украины получили от западных партнеров все вооружения, необходимые для успешного контрнаступления.

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Марина Совина
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