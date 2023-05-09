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20:35, 9 мая 2023Мир

В США заявили о передаче Киеву всех необходимых для контрнаступления вооружений

Госсекретарь США Блинкен: Киев получил вооружения, необходимые для успеха контрнаступления
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Власти Украины получили от западных партнеров все вооружения, необходимые для успешного контрнаступления. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует ТАСС.

Оценивая готовность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению, Блинкен отметил, что, по его мнению, у Киева есть все необходимое для успешного совершения задуманного.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что, по его данным, ВСУ готовятся начать контрнаступление в зоне проведения спецоперации.

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Варвара Кошечкина
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