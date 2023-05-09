В США заявили о передаче Киеву всех необходимых для контрнаступления вооружений

Госсекретарь США Блинкен: Киев получил вооружения, необходимые для успеха контрнаступления

Власти Украины получили от западных партнеров все вооружения, необходимые для успешного контрнаступления. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует ТАСС.

Оценивая готовность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению, Блинкен отметил, что, по его мнению, у Киева есть все необходимое для успешного совершения задуманного.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что, по его данным, ВСУ готовятся начать контрнаступление в зоне проведения спецоперации.