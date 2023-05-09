Стало известно о возможной попытке контрнаступления ВСУ в ближайшие часы

МК: Военкор Юрий Котенок заявил о возможной попытке контрнаступления ВСУ в ближайшие часы

Российский военный блогер Юрий Котенок заявил, что, по его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся в ближайшее время идти на прорыв в зоне спецоперации. Его слова цитирует MK.RU.

«Высока вероятность ближайших суток (часов)», — написал Котенок. По его словам, контрнаступление будут пытаться осуществлять «сразу на нескольких направлениях», при этом «приоритет — южный (Приазовский) фронт», где замечено скопление сил противника. «В принципе, есть ясность, где и какими средствами пойдут», — добавил блогер.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предрек начало контрнаступления ВСУ в ближайшее время. Он указал, что ВСУ ведут перегруппировку в подконтрольной Киеву части Запорожской области и, кроме того, «рвут фланги» на артемовском направлении. «Они четко говорят: контрнаступление будет на земле, а не по телевизору», — подчеркнул основатель ЧВК.