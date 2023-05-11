Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 11 мая 2023Россия

Кремль прокомментировал поставки Британией Киеву ракет дальнего радиуса действия

Песков: Россия готова ответить на поставки Британией Киеву ракет дальнего радиуса действия

Фото: Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images

Россия готова адекватно ответить на возможности поставки Великобританией ракет дальнего радиуса действия на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что Москва негативно относится к вероятности поставок Лондоном подобных ракет Киеву.

«Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — сказал представитель Кремля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал поставки Британией Киеву ракет дальнего радиуса действия
Зеленский вновь отказался раскрывать потери ВСУ
Обварившаяся кипятком российская пенсионерка умерла после двух месяцев лечения
Российская блогерша навала шесть «колхозных» вещей на лето
В Кремле оценили реакцию Грузии на решение России отменить визы
Стала известна дата начала отключения горячей воды в Подмосковье
Украинский сапер получил 18 лет колонии за установку мины в жилом доме в ЛНР
Парламент Молдавии одобрил расторжение соглашений о телерадиокомпании «Мир»
Допущенные FIE российские фехтовальщики пропустят международные турниры
В России состоялась первая масштабная продажа токенов за рубли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.