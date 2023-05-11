Кремль прокомментировал поставки Британией Киеву ракет дальнего радиуса действия

Песков: Россия готова ответить на поставки Британией Киеву ракет дальнего радиуса действия

Россия готова адекватно ответить на возможности поставки Великобританией ракет дальнего радиуса действия на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что Москва негативно относится к вероятности поставок Лондоном подобных ракет Киеву.

«Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — сказал представитель Кремля.