В России президента Эстонии призвали следить за языком

Сенатор Цеков потребовал от президента Эстонии Кариса следить за языком

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков потребовал от президента Эстонии Алара Кариса следить за языком. Об этом политик заявил РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на заявление Кариса, выступившего против ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием по России. «Президенту Эстонии следовало бы следить за своим языком, прежде чем делать столь ничтожные, никчемные и маргинальные заявления в адрес России. Он ничего не представляет в своей стране, да и в мире мало кто о нем вообще что знает, вот Моська и лает...», — сказал Цеков.

Ранее Карис в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что нанесение ударов Украиной западным оружием по территории России неизбежно из тактических соображений. «Поставляя военную помощь, мы должны понимать, что она будет использоваться для поражения военных целей и сдерживания войск противника», — подчеркнул он.