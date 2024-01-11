Эстония выступила против ограничений на удары по территории России

Президент Эстонии Карис выступил против ограничений ударов Украины по России

Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием по территории России. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция доступна на YouTube-канале канцелярии президента Эстонии.

Карис предположил, что нанесение ударов ВСУ западным оружием по территории России неизбежно из тактических соображений.

«Поставляя военную помощь, мы должны понимать, что она будет использоваться для поражения военных целей и сдерживания войск противника», — подчеркнул он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал здравым сигналом предупреждение Украине о приостановке помощи Запада. Он прокомментировал высказывание международного обозревателя французского телеканала LCI Магали Барте о том, что Украина может лишиться помощи стран Запада из-за ударов по Белгороду.