Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 11 января 2024Бывший СССР

Эстония выступила против ограничений на удары по территории России

Президент Эстонии Карис выступил против ограничений ударов Украины по России
СюжетРакетные удары по Украине:
Алар Карис

Алар Карис. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием по территории России. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция доступна на YouTube-канале канцелярии президента Эстонии.

Карис предположил, что нанесение ударов ВСУ западным оружием по территории России неизбежно из тактических соображений.

«Поставляя военную помощь, мы должны понимать, что она будет использоваться для поражения военных целей и сдерживания войск противника», — подчеркнул он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал здравым сигналом предупреждение Украине о приостановке помощи Запада. Он прокомментировал высказывание международного обозревателя французского телеканала LCI Магали Барте о том, что Украина может лишиться помощи стран Запада из-за ударов по Белгороду.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер народный артист СССР Юрий Соломин

      Россиян высадили из самолета на взлетно-посадочной полосе из-за ураганного ветра

      Место аварии с минивэном и фурой в Пензенской области попало на видео

      Подростки сожгли паспорт россиянки из-за долга в тысячу рублей

      Подруга пропавшей в Турции россиянки записала видеообращение с просьбой о помощи

      В Афганистане зафиксировано мощное землетрясение

      Лидеру группы «Пасош» Мартичу позволили покинуть Россию без задержания

      В российской колонии произошел бунт заключенных

      Российские FPV-дроны в зоне СВО получили оптическое донаведение

      Рыбаки поймали «предвещающего бедствия» сельдяного короля длиной 11 метров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости