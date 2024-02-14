В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запустили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Ракетная опасность также объявлена в городе Валуйки.

Ранее мэрия Белгорода сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Вязовое в Белгородской области. Кроме того, во вторник, 13 февраля, в небе над Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила беспилотник.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».