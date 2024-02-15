Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 10 человек

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 10 человек. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, во время атаки оказались повреждены один из торговых центров на Харгоре и дома в частном секторе.

Baza утверждает, что также был зафиксирован прилет по стадиону школы на Спортивной улице в Белгороде. Власти российского региона пока ситуацию не комментировали.

Как пишет Telegram-канал «112», во время атаки четырех человек спасти не удалось.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил на территории Белгородского района ракетную опасность.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при обстреле Белгородской области со стороны Украины.