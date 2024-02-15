Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 15 февраля 2024Россия

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 10 человек

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 10 человек. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, во время атаки оказались повреждены один из торговых центров на Харгоре и дома в частном секторе.

Baza утверждает, что также был зафиксирован прилет по стадиону школы на Спортивной улице в Белгороде. Власти российского региона пока ситуацию не комментировали.

Как пишет Telegram-канал «112», во время атаки четырех человек спасти не удалось.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил на территории Белгородского района ракетную опасность.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при обстреле Белгородской области со стороны Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Выросло число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

      В России назвали целенаправленным удар по скоплению мирных жителей в Белгороде

      Обломки сбитых над Белгородом украинских ракет сняли на видео

      В одном из районов Белоруссии на границе с Украиной ввели режим КТО

      Российская стилистка посоветовала дарить мужчинам трусы и носки на 23 Февраля

      Космический солнечный парус успешно испытали

      Полковник объяснил возможность России выставить ультиматум Украине по Авдеевке

      В ЕС высказались об объявлении в розыск премьера Эстонии

      В России снизилась добыча нефти

      Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло вдвое

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше