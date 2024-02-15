Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло вдвое

«112»: число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло до 19

Число пострадавших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду выросло почти вдвое — до 19 человек. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По информации издания, еще пять человек, в том числе двух детей, спасти не смогли.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на Белгород повреждены дома в частном секторе города и торговый центр на Харгоре. Кроме того зафиксирован прилет по стадиону школы на Спортивной улице.

Днем 15 февраля губернатор Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Через несколько минут появились первые сообщения о пострадавших и разрушениях в результате обстрела со стороны Украины. По разным данным, жертвами удара стали от пяти до девяти человек. Региональные власти эти данные не комментировали.

Как позже сообщили в Минобороны России, около 12:30 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.