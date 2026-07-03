Стали известны детали о создании из-за «распада традиционного миропорядка» банка НАТО

Reuters: Канада назовет около десяти стран — учредителей банка НАТО

Канада собирается назвать на следующей неделе около десяти стран — учредителей Банка обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB) НАТО, с инициативой о создании которого ранее выступил ее премьер-министр Марк Карни, продвигающий идею проекта с участием «средних держав» для противодействия тому, что он считает распадом традиционного мирового порядка, возглавляемого США. Детали обсуждения инициативы стали известны агентству Reuters.

По словам Изабель Юдон, ключевого переговорщика по ее запуску и главы Банка развития бизнеса Канады, в первоначальный список, помимо североамериканской страны, скорее всего, войдут только европейские государства, хотя, например, с Южной Кореей уже состоялись продуктивные переговоры и шансы на ее дальнейшее присоединение составляют «50 на 50». Многое зависит от финальных обсуждений, в том числе касающихся взносов в капитал, но проект набирает обороты, подчеркнула она.

«Мой премьер-министр сказал, что нам не следует стремиться к совершенству перед запуском этой инициативы, что нужно объединить страны, готовые стать учредителями, а в дальнейшем состав участников может расширяться», — поделилась также Юдон.

Целью банка называют укрепление обороноспособности стран-участниц путем привлечения до 133 миллиардов долларов дешевого финансирования. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что при пропорциональном распределении взносов вклад Канады в капитал банка может составить до 1,7 миллиарда долларов, а небольшие страны внесут примерно вдвое меньшие суммы. Также отмечается, что Великобритания, Германия и Нидерланды не намерены участвовать в проекте.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что военные расходы стран ЕС за 10 лет должны составить 6,8 триллиона евро. Такие траты, по словам функционера, необходимы, чтобы отчитаться перед НАТО. Кубилюс подчеркнул, что остальным государствам для этого нужно будет последовать примеру стран Прибалтики, а также Польши и Финляндии.