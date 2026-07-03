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19:04, 3 июля 2026Силовые структуры

Под Петербургом жестоко расправились с 12-летней девочкой, ушедшей за грибами. Появился первый подозреваемый

Пропавшую в Ленобласти 12-летнюю девочку нашли мертвой с признаками насилия
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nick Beer / Shutterstock / Fotodom

Пропавшая в Ленобласти 12-летняя девочка Милана найдена без признаков жизни. На ее теле обнаружены следы сексуального насилия и ранения.

Накануне школьница отправилась в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Как установили правоохранители по камерам видеонаблюдения, девочка покинула лес, но до дома так и не дошла.

В деле появился первый подозреваемый

Согласно опубликованной в сети записи, девочка вышла из СНТ «Захожье», где у ее семьи дача, и направилась в сторону знакомой ей поляны в лесу в Тосненском районе. В этой местности, как говорят местные, лес не дремучий.

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Она была одета в желтый дождевик, на ее руке висела сумка.

Около пяти часов вечера школьница сообщила родным, что идет домой, но после перестала выходить на связь. Близкие сразу же забили тревогу, развернулась поисковая операция.

Первым подозреваемым стал мужчина, который не живет в садоводстве, где у семьи девочки дача. Однако его видели там ранее. Очевидцы рассказали, что он подходил к детям, пытался с ними заговорить и делал им комплименты.

Сам он из города неподалеку — Никольского. Живет с женой и маленькой дочкой, а в СНТ, где произошла жестокая расправа, приезжал в гости к матери. Опрошенные KP.RU люди при этом не верят в его причастность к случившемуся.

Со слов семьи задержанного, к 18:00 текущего дня его уже отпустили из отделения. В группах в соцсетях люди также делятся, что в районе совершения преступления недавно видели подозрительного мужчину на черной машине, который общался с детьми. Расследование продолжается.

Фото: Octavian Lazar / Shutterstock / Fotodom

На шее девочки виднелись множественные ножевые ранения

Тело ребенка обнаружили примерно в километре от садоводства «Захожье-5», откуда в лес идет дорога. Девочка лежала в 300 метрах от нее.

На шее подростка зафиксированы множественные ножевые ранения, предварительно зафиксированы признаки сексуального насилия. Точная информация появится в результате медицинской экспертизы.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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