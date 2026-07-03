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19:02, 3 июля 2026Путешествия

17-летний турист напился в отеле в Европе, упал с балкона и не выжил

Ekathimerini: 17-летний турист упал с балкона на первом этаже отеля в Афинах и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Подросток-турист, отдыхавший в Европе, незаконно получил алкоголь, напился и упал с балкона отеля. Об этом сообщила газета Ekathimerini.

Инцидент произошел около 05:00 в гостинице в Афинах 3 июля. 17-летний житель Великобритании рухнул с первого этажа и получил серьезную черепно-мозговую травму. Медики экстренно госпитализировали пострадавшего.

Позже выяснилось, что путешественник не выжил — в больнице у подростка зафиксировали смерть мозга. Полиция начала расследовать обстоятельства трагедии и задержала 37-летнего сотрудника местного киоска, который продал британцу алкоголь и сигареты. Офицеры отметили, что мужчина продал спиртные напитки несовершеннолетнему после того, как тот показал поддельные водительские права в качестве подтверждения возраста.

Ранее россиянка упала с восьмого этажа кондоминиума и не выжила в Таиланде. Ее муж рассказал, что они проживали вместе с годовалым ребенком и поссорились перед трагедией.

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