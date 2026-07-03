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19:05, 3 июля 2026Спорт

Оценены шансы Месси оформить дубль в матче чемпионата мира против Кабо-Верде

Аналитики оценили шансы Месси оформить дубль в матче против Кабо-Верде коэффициентом 4,00
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Paul Childs / Reuters

Букмекеры оценили шансы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси оформить дубль в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу против национальной команды Кабо-Верде. Об этом сообщает Sport24.

На гол Месси можно поставить с коэффициентом 1,55, тогда как на дубль футболиста аналитики дают коэффициент 3,80, а комбинированный вариант «гол плюс голевая передача» оценивается коэффициентом 4,00. Букмекеры не сомневаются в победе аргентинцев: котировка на успех команды в основное время — 1,16.

Встреча между Аргентиной и Кабо-Верде пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Она начнется в 01:00 ночи по московскому времени.

Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 года. На счету футболиста шесть голов в трех матчах. Кроме того, он стал первым футболистом в истории, отличившимся в семи матчах мировых первенств подряд.

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