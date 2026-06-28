Футболист Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 года

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На счету футболиста шесть голов в трех матчах. Вторую строчку делят французы Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, бразилец Винисиус Жуниор и норвежец Эрлинг Холанд — у них по четыре забитых мяча.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Иордании завершился победой аргентинцев со счетом 3:1. Месси вышел на замену и отличился на 80-й минуте встречи.

Месси — рекордсмен по количеству голов на чемпионатах мира. На его счету теперь 19 голов на чемпионатах мира. Он побил рекорд немца Мирослава Клозе, в активе которого 16 голов.