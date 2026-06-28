Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
На счету футболиста шесть голов в трех матчах. Вторую строчку делят французы Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, бразилец Винисиус Жуниор и норвежец Эрлинг Холанд — у них по четыре забитых мяча.
Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Иордании завершился победой аргентинцев со счетом 3:1. Месси вышел на замену и отличился на 80-й минуте встречи.
Месси — рекордсмен по количеству голов на чемпионатах мира. На его счету теперь 19 голов на чемпионатах мира. Он побил рекорд немца Мирослава Клозе, в активе которого 16 голов.