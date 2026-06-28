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10:23, 28 июня 2026Спорт

Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира

Футболист Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bahho Kara / IMAGO / Globallookpress.com

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На счету футболиста шесть голов в трех матчах. Вторую строчку делят французы Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, бразилец Винисиус Жуниор и норвежец Эрлинг Холанд — у них по четыре забитых мяча.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Иордании завершился победой аргентинцев со счетом 3:1. Месси вышел на замену и отличился на 80-й минуте встречи.

Месси — рекордсмен по количеству голов на чемпионатах мира. На его счету теперь 19 голов на чемпионатах мира. Он побил рекорд немца Мирослава Клозе, в активе которого 16 голов.

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