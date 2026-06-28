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07:11, 28 июня 2026Спорт

Аргентина уверенно обыграла Иорданию в матче ЧМ-2026

Аргентина обыграла Иорданию в матче ЧМ-2026, а Лионель Месси установил рекорд футбола
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ludvig Thunman / Global Look Press

На стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США) завершился матч третьего тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между Иорданией и Аргентиной. Аргентинцы забрали победу, а форвард Лионель Месси установил рекорд футбола.

Аргентинцы взяли игру под свой контроль с первого тайма. Уже на 19-й минуте гол в ворота соперника забил Джовани Ло Чельсо, затем на 31-й минуте гол оформил Лаутаро Мартинес.

После нескольких перестановок иорданцы все же сумели ответить, автором гола в ворота команды Аргентины стал Мусса Аль-Тамари на 55-й минуте встречи. Однако этот мяч стал последним на счету Иордании, а вот Аргентина не остановилась на достигнутом.

Финальный гол в ворота иорданцев забил на 80-й минуте Лионель Месси, что сделало его первым игроком за всю историю турнира, которому удавалось забить в семи матчах подряд.

Итоговый счет на табло — 1:3 в пользу Аргентины.

Игру обслуживала команда арбитров во главе с Иштваном Ковачем из Румынии.

Ранее в матче третьего тура ЧМ-2026 победу над Панамой одержала Англия.

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