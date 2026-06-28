Англия одержала уверенную победу над Панамой в матче ЧМ-2026

Англия обыграла Панаму в матче ЧМ-2026, голами отличились Беллингем и Кейн

Англия одержала уверенную победу в матче третьего тура группы L чемпионата мира по футболу 2026. Матч прошел на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) и завершился со счетом 0:2.

Счет был открыт только на 62-й минуте, автором гола в ворота панамцев стал английский полузащитник Джуд Беллингем. И уже на 67-й минуте встречи удвоил преимущество сборной Англии нападающий Гарри Кейн.

Национальная команда Панамы так и не смогла ответить сопернику, даже произведя ряд замен на поле.

За игру панамцы получили две желтые карточки, а на счету у англичан — одна желтая карточка.

Встречу обслуживала команда арбитров во главе с Абдулрахманом Аль-Джассимом из Катара.

Таким образом, сборная Англии заработала семь очков и заняла первое место в группе L. Панама, потерпев поражение, осталась на четвертой строчке.

Ранее уругвайская федерация футбола (AUF) отменила командный рейс с ЧМ-2026.