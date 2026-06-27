Уругвайская федерация футбола отменила командный рейс с ЧМ-2026

Сборная Уругвая отменила командный рейс с ЧМ-2026, игроки доберутся домой самостоятельно

Уругвайская федерация футбола (AUF) отменила командный рейс с ЧМ-2026, игроки и тренерский штаб доберутся домой самостоятельно. Об этом сообщает Ovacion.

Это произошло после того, как сборная Уругвая, проиграв испанцам в заключительном туре группового турнира ЧМ-2026 со счетом 0:1, вылетела с турнира. Команда Марсело Бьелсы набрала два очка в трех матчах и заняла третье место в группе Н.

Отмечается, что решение об отмене командного рейса было вызвано разочарованием, которое почувствовали футболисты, тренеры и болельщики уругвайской сборной. Самолет должен был приземлиться в столице страны Монтевидео.

Ранее вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера извинился за ошибку в матче с Испанией, которая привела к пропущенному голу. Вратарь отметил, что никогда так не страдал из-за футбола. «К сожалению, несмотря на всю подготовку, мне не удалось хорошо выступить на чемпионате мира. Я приношу извинения команде и всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно», — добавил Муслера.

