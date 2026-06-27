Вратарь сборной Уругвая извинился перед народом страны после вылета команды с ЧМ-2026

Вратарь сборной Уругвая Муслера извинился перед народом страны после вылета команды с ЧМ

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера извинился перед народом страны после вылета команды с чемпионата мира-2026. Об этом сообщает TyC Sports.

Вратарь отметил, что никогда так не страдал из-за футбола. «К сожалению, несмотря на всю подготовку, мне не удалось хорошо выступить на чемпионате мира. Я приношу извинения команде и всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно», — добавил Муслера.

Уругвай на ЧМ-2026 потерпел поражение от Испании, а также сыграл вничью с Саудовской Аравией и Кабо-Верде. Команда набрала два очка и не вышла в плей-офф.

Муслера на турнире допустил несколько результативных ошибок. В перерыве игры с Испанией голкипера заменили.