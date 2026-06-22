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20:44, 22 июня 2026Спорт

Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Футболист Месси побил рекорд Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maria Lysaker / Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22 июня аргентинец забил мяч в ворота национальной команды Австрии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026. Гол стал 17-м в карьере Месси на чемпионатах мира. Он побил рекорд немца Мирослава Клозе, в активе которого 16 голов.

Месси выступает на шестом чемпионате мира. Немец участвовал в четырех мундиалях. Рекорд принадлежал Клозе с 2014 года.

Ранее Месси заявил, что не придает большого значения этому достижению. Футболист заявил, что для него это просто статистика.

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