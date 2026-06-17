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09:58, 17 июня 2026Спорт

Месси высказался о повторении рекорда по голам на чемпионатах мира

Месси назвал повторение рекорда Клозе просто статистикой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о повторении рекорда бывшего футболиста сборной Германии Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира. Об этом сообщает TyC Sports.

По словам игрока, он не придает большого значения этому достижению. «Это статистика, и ничего больше. Хотя для меня большая честь иметь возможность соревноваться со всеми ними, на самом деле для меня это ничего не значит», — заявил Месси.

Аргентинец догнал Клозе ранее 17 июня. Форвард оформил хет-трик в первом матче группового этапа ЧМ-2026 против Алжира (3:0) и довел число голов на мундиалях до 16.

Помимо Алжира, на групповом этапе ЧМ-2026 аргентинцы сыграют со сборными Австрии и Иордании. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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