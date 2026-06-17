Месси повторил рекорд по числу голов на чемпионатах мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе по числу голов в финальной части чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В ночь на среду, 17 июня, аргентинец отметился хет-триком в игре первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Алжира. Встреча завершилась победой Аргентины со счетом 3:0.
Месси забил свои 14-й, 15-й и 16-й мячи на шести мундиалях. Он повторил рекорд Клозе, в активе которого также 16 голов. Немец выступал на четырех мировых первенствах.
В следующем матче на турнире Аргентина 22 июня сыграет с Австрией. В группе J Месси и его партнерам также предстоит 28 июня сыграть с Иорданией.