Месси повторил рекорд по числу голов на чемпионатах мира

Лионель Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе по числу голов в финальной части чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на среду, 17 июня, аргентинец отметился хет-триком в игре первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Алжира. Встреча завершилась победой Аргентины со счетом 3:0.

Месси забил свои 14-й, 15-й и 16-й мячи на шести мундиалях. Он повторил рекорд Клозе, в активе которого также 16 голов. Немец выступал на четырех мировых первенствах.

В следующем матче на турнире Аргентина 22 июня сыграет с Австрией. В группе J Месси и его партнерам также предстоит 28 июня сыграть с Иорданией.