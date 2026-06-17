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09:20, 17 июня 2026Спорт

Месси повторил рекорд по числу голов на чемпионатах мира

Лионель Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denny Medley / Imagn Images / Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе по числу голов в финальной части чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на среду, 17 июня, аргентинец отметился хет-триком в игре первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Алжира. Встреча завершилась победой Аргентины со счетом 3:0.

Месси забил свои 14-й, 15-й и 16-й мячи на шести мундиалях. Он повторил рекорд Клозе, в активе которого также 16 голов. Немец выступал на четырех мировых первенствах.

В следующем матче на турнире Аргентина 22 июня сыграет с Австрией. В группе J Месси и его партнерам также предстоит 28 июня сыграть с Иорданией.

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