Британский спецназ заподозрил в шпионаже китайские электромобили

Telegraph: Британский спецназ запретил въезд китайских электромобилей в штаб-квартиру

Особая лодочная служба ВМФ Великобритании (спецназ) запретила китайским электромобилям въезд в штаб-квартиру из опасений шпионажа со стороны Пекина, передает The Telegraph.

«Растут опасения, что датчики автомобилей, которые обычно используются для составления карт дорожных условий, могут быть получены Пекином и тайно использованы для сбора разведывательной информации о британских военных объектах», — отмечается в тексте публикации.

По данным источника в Министерстве обороны Великобритании, в прошлом году солдату спецподразделения, управлявшему электромобилем Volvo китайского производства, запретили въезд в лагерь в качестве «меры безопасности».

Китайская сторона отрицает использование электромобилей в шпионских целях.

Ранее США пригрозили прекратить обмен разведывательными данными с Великобританией из-за снятия обвинений с двух британцев по делу о якобы шпионаже в пользу Китая.