США пригрозили Великобритании ограничить обмен разведданными из-за Китая

Times: США могут ограничить обмен разведданными с Британией из-за связей с КНР

Соединенные Штаты пригрозили прекратить обмен разведывательными данными с Великобританией из-за снятия обвинений с двух британцев по делу о якобы шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times со ссылкой на источник в американской администрации.

По данным издания, Белый дом предупредил премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что отсутствие преследования двух предполагаемых китайских шпионов рискует подорвать особые отношения между странами.

Ранее в парламенте Великобритании призвали пересмотреть отношения с США в вопросе обмена разведданными после скандалов с утечками в Пентагоне. Главной причиной обеспокоенности парламентариев стал произошедший в марте громкий скандал с утечкой секретных данных.