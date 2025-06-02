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09:07, 2 июня 2025Мир

В Британии захотели пересмотреть отношения с США в одном вопросе

Politico: В Великобритании призвали пересмотреть обмен разведданными с США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

В парламенте Великобритании призвали пересмотреть отношения с США в вопросе обмена разведданными после скандалов с утечками в Пентагоне. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что главной причиной обеспокоенности парламентариев стал произошедший в марте громкий скандал с утечкой секретных данных. Тогда главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц по ошибке добавил его в закрытый чат в мессенджере Signal, где обсуждались удары Соединенных Штатов по йеменским хуситам.

«Когда вы делитесь информацией, вы, конечно, хотите знать, заслуживают ли эти люди доверия», — прокомментировал скандал с мессенджером депутат Майк Мартин.

Ранее стало известно, что Великобритания в рамках новых оборонных планов попытается застраховаться от возможного частичного вывода войск США из Европы.

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