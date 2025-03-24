Журналиста случайно добавили в секретный чат Белого дома

Белый дом случайно добавил журналиста в чат для обсуждения ударов по Йемену

Главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в секретный чат Белого дома, где представители администрации США обсуждали удары по хуситам в Йемене. Об этом журналист рассказал изданию Daily Mail.

По его словам, в чат в мессенджере Signal под названием «Хуситы ПК тесная группа» его добавил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц. Позже, отметил журналист, началась «увлекательная политическая дискуссия».

По его словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс выступал против решения президента Дональда Трампа об ударах и предлагал отложить их на месяц, так как они не соответствовали посланию Трампа Европе. При этом глава Пентагона Пит Хегсет поддержал удары, а также сообщил, что «полностью разделяет отвращение Вэнса к европейской халяве», имея ввиду получение Европой выгоды от защиты судоходных путей американской армией.

Ранее Вэнс проигнорировал приглашение приехать на Украину. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что политика по-прежнему ждут в стране, однако Вэнс так и не ответил на приглашение.