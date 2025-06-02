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08:32, 2 июня 2025Мир

В Британии высказались о новых оборонных планах

Эксперт Чалмерс: Британия может застраховаться от частичного вывода войск США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В рамках новых оборонных планов Великобритания может попытаться застраховаться от возможного частичного вывода войск США из региона. О таких планах высказался заместитель директора аналитического центра по вопросам обороны Королевского института объединенных служб Малколм Чалмерс, передает Politico.

По словам эксперта, подготовленный Британией стратегический обзор по вопросам обороны может содержать переоценку приоритета, который Лондон отдает союзам с рядом стран Европы. Чалмерс отметил, что таким образом Великобритания попробует «застраховаться от вероятности по крайней мере некоторого вывода американских войск, а также от возможности чего-то гораздо более радикального».

При этом в публикации отмечается, что в настоящее время сложно предсказать политику президента США Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО. В частности, традиционные обязанности Вашингтона могут как пережить небольшие изменения, так и отойти на второй план.

Ранее стало известно, что Великобритания потратит более 1 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,4 миллиарда долларов) на новую цифровую систему вооружения из-за «уроков конфликта на Украине».

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