Великобритания решила сильно потратиться из-за «уроков конфликта на Украине»

Лондон потратит £1 млрд на систему вооружения из-за уроков конфликта на Украине

Лондон потратит более 1 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,4 миллиарда долларов) на новую цифровую систему вооружения из-за «уроков конфликта на Украине». Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что новая цифровая система наведения позволит Вооруженным силам Великобритании быстрее определять и уничтожать цели противника.

«Тяжело полученные уроки конфликта на Украине не оставляют у нас никаких иллюзий относительно того, что будущие конфликты будут выиграны силами, которые лучше связаны, лучше оснащены и быстрее внедряют инновации, чем их противники», — заявил министр обороны королевства Джон Хили.

По его словам, новая система позволит военным «действовать с невиданной ранее скоростью», связывая корабли, самолеты и танки, чтобы они могли мгновенно обмениваться важной информацией и наносить удары дальше и быстрее.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что Лондон планирует разместить постоянные воинские контингенты в Арктике из-за усилившегося военного присутствия России в регионе. Предложение о размещении войск в Арктике содержится в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, подготовленном по заказу правительства группой экспертов.