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10:36, 29 мая 2025Мир

Британия захотела разместить войска в Арктике

The Telegraph: Великобритания планирует разместить войска в Арктике
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Vadim Ghirda / AP

Великобритания планирует разместить постоянные воинские контингенты в Арктике из-за усилившегося военного присутствия России в регионе. Об этом пишет The Telegraph.

«Арктика быстро становится зоной геополитического соперничества и ключевым флангом обороны НАТО. Россия уже много лет наращивает здесь свое военное присутствие. (...) Вот почему мы должны принять меры для сдерживания угроз в Арктике», — заявил изданию министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

По данным газеты, предложение о размещении войск в Арктике содержится в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, подготовленном по заказу правительства группой экспертов. Предполагается, что британский контингент может быть размещен на территории Норвегии, с которой Лондон активно наращивает военное сотрудничество. В частности, в начале мая страны провели совместные военные учения, в которых участвовали военно-морские силы двух королевств.

Ранее король Великобритании Карл III заявил, что Канада также планирует усилить свое военное присутствие в Арктике в связи с «возникновением новых угроз».

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