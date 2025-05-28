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12:09, 28 мая 2025Мир

Карл III рассказал о военных планах Канады

Карл III заявил, что Канада будет участвовать в перевооружении Европы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Blair Gable / AP

Канада будет участвовать в перевооружении Европы и одновременно инвестировать в собственные вооруженные силы. Об этом заявил король Великобритании Карл III, передает ТАСС.

«[Канадское] правительство будет защищать суверенитет Канады путем перевооружения и восстановления инвестиций в канадские вооруженные силы. (...) Оно будет стимулировать оборонную промышленность Канады, присоединившись к перевооружению Европы, инвестируя тем самым в трансатлантическую безопасность», — сказал монарх.

При этом, по словам Карла III, Канада также будет укреплять присутствие на Севере из-за «возникновения новых угроз» в Арктике.

Ранее появилась информация, что британские чиновники боятся участия короля Карла III в политическом противостоянии Канады с США. «Британские министры пытаются убедить канадское правительство оставить в стороне Карла от любых разногласий вокруг [президента США] Дональда Трампа, и канадцы яростно сопротивляются этому», — сказано в сообщении.

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