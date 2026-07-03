В России начали искать самого уставшего человека

Туристическая компания из Краснодарского края объявила о поиске самого уставшего человека

Туристическая компания из Краснодарского края объявила о поиске самого уставшего в стране россиянина. Подробности публикует RG.RU.

Эксперты разработали программу, в ходе которой можно выявить человека, критически нуждающегося в полноценном отдыхе. Так, в тестировании предлагают ответить на вопросы о том, как давно опрошенные были в отпуске, удается ли им менять деятельность в выходные дни и когда в последний раз они меняли обстановку и видели море.

Мы каждый день работаем с темой восстановления и хорошо понимаем, как часто люди откладывают отдых на неопределенное «потом». Отпуск дает возможность перезагрузить мысли, сменить внутренний ритм, восстановить силы и вернуться к жизни с другим состоянием. Поэтому мы ищем людей, которым такая перезагрузка сейчас действительно нужна Яна Уханова заместитель генерального директора по развитию гостиничной деятельности группы компаний

В результате тестирования специалисты начнут искать трех респондентов, которые получат приглашение на отдых в Сочи. При этом россиянам предложат часть времени в горах, а часть у моря, чтобы сменить обстановку и полноценно перезагрузиться.

Ранее в июле был назван главный тренд летних путешествий россиян. Аналитики сервиса «Островок» выяснили, что чаще всего туристы планируют короткие поездки в крупные туристические центры — Нижний Новгород, Краснодар, Казань, Сергиев Посад, Суздаль, Ярославль, Владимир.

