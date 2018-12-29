Андрей Панов назначен заместителем генерального директора «Аэрофлота»

Совет директоров «Аэрофлота» утвердил Андрея Панова в должности заместителя генерального директора по стратегии и маркетингу. Это следует из сообщения на официальном сайте перевозчика.

Андрей Панов перешел в «Аэрофлот» из международной компании Bain & Company, которая входит в так называемую «Большую тройку» консалтинговых компаний мира. В этой компании Андрей Панов начал c позиции консультанта, а завершил работу руководителем проектов и партнером московского офиса. Топ-менеджер известен как эксперт по проблемам стратегического консалтинга в области авиации, финансов, digital и образования. Андрей Панов представлял Bain & Company в проектах с крупнейшими российскими банками, транспортными компаниями и некоммерческими организациями в сфере образования. В частности, он принимал участие в разработке стратегии и запуске первого российского лоукостера — авиакомпании «Победа».

В Bain Андрей Панов был одним из основных разработчиков модели стратегического развития «Аэрофлота» на период до 2023 года. Теперь в авиакомпании он будет заниматься практическими вопросами ее реализации. «Аэрофлот» планирует к своему столетию в 2023 году перевезти 90-100 миллионов пассажиров. Важная роль ключевого драйвера роста отведена лоукостеру «Победа». Пассажиропоток в этой низкобюджетной компании будет увеличен до 25-30 миллионов человек.

Андрей Панов — выпускник механико-математического факультета МГУ имени Михаила Ломоносова, кандидат физико-математических наук. Степень MBA получена во французской бизнес-школе Insead. До прихода в Bain работал редактором отдела «Финансы» газеты «Ведомости», был заместителем главного редактора ее сайта.