«Аэрофлоту» присвоили высокий рейтинг корпоративного управления

Российский институт директоров (РИД) по результатам мониторинга присвоил «Аэрофлоту» рейтинг корпоративного управления 7++, соответствующий уровню «Развитая практика корпоративного управления» (по шкале Национального рейтинга корпоративного управления — прим. «Ленты.ру»). Об этом авиаперевозчик сообщает на своем официальном сайте.

Эксперты института сделали вывод, что «Аэрофлот» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления РФ. Кроме того, авиакомпания характеризуется низкими рисками потерь для собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

При этом в РИД отметили события, повлиявшие на присуждение рейтинга, к которым относятся: утверждение новых редакций уставных документов авиакомпании; создание собственного кодекса корпоративного управления «Аэрофлота»; разработка новой редакции положения о системе управления рисками; проведение авиаперевозчиком аудита собственной деятельности с использованием новых методик и ряд других показателей, значимых для присуждения высокого рейтинга.

В институте также отметили прозрачность авиакомпании при взаимоотношениях с инвесторами.



