«Аэрофлот» покарал еще двух авиадебоширов

«Аэрофлот» внес в черный список имена еще двух авиадебоширов, которым будет отказано в перевозке на всех рейсах авиакомпании в течение одного года. Информация об этом размещена на официальном сайте авиаперевозчика.

В авиакомпании отмечают, что отказывая авиадебоширам в перевозке, «Аэрофлот» на практике применяет один из методов борьбы с деструктивным поведением на борту воздушного судна.

В сообщении уточняется, что одним из фигурантов списка стал пассажир, летевший рейсом SU1762 из Москвы в Омск 14 сентября 2018 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он грубо нарушал правила поведения на борту, проявлял агрессию, выражал неуважение к обществу, сопровождая свои эскапады нецензурной бранью. При этом хулиган не реагировал на устные и письменные предупреждения экипажа.

Вторым отлученным от полетов «Аэрофлотом» пассажиром, оказался клиент рейса SU1128, следовавшего из Москвы в Сочи 14 ноября. Причиной также стало алкогольное опьянение, находясь в котором пассажир нарушал правила и угрожал экипажу.

Авиакомпания входит в топ-20 крупнейших воздушных перевозчиков мира.