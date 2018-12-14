«Аэрофлот» расширил возможности своего мобильного приложения

Авиакомпания «Аэрофлот» интегрировала в свое мобильное приложение ряд новых функций, которые помогают пассажиру при подготовке к путешествию и во время перелета. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте авиаперевозчика.

В авиакомпании отмечают, что теперь при помощи обновленного приложения, ее клиенты смогут приобрести такие услуги, как медицинская страховка, билет на Аэроэкспресс или арендовать автомобиль. Ранее в приложение уже была внедрена возможность приобретения полетной страховки, а также заказывать дополнительные блюда из платного меню.

«Дальнейшее совершенствование мобильного приложения как для пассажиров, так и персонала — одно из приоритетных направлений стратегии цифровизации, которая реализуется в Аэрофлоте высокими темпами. Благодаря этому авиакомпания смогла существенно улучшить сервис и повысить эффективность коммерческой деятельности», — отмечается также в сообщении.

3 декабря сообщалось о том, что «Аэрофлот» победил в двух номинациях мирового этапа World Travel Awards 2018 — «Лидирующий авиационный бренд» и «Лучший бизнес-класс».

Лидерские позиции «Аэрофлота» засвидетельствованы многочисленными международными наградами и рейтингами. В апреле «Аэрофлот» был вновь назван самым узнаваемым в мире авиационным брендом по версии главного оценщика брендов — агентства Brand Finance. Лучшим в мире «бизнес-класс» «Аэрофлота» назвали пользователи крупнейшего сайта о путешествиях TripAdvisor. Осенью 2018 года «Аэрофлот» подтвердил свои эталонные рейтинги «четыре звезды» от британского агентства Skytrax и «пять звезд» от американской ассоциации АРЕХ.