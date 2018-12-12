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Российские авиакомпании поспорили из-за звания самого безопасного перевозчика

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Российские авиакомпании поспорили из-за звания самого безопасного авиаперевозчика. Началось все с публикации пресс-релиза Utair, в котором говорится, что по итогам 2018 года у авиакомпании высший рейтинг в ходе проверок Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). «Среди российских авиакомпаний Utair получил минимальный коэффициент риска по программе оценки безопасности иностранных самолетов (SAFA) — 0,18», — говорилось в сообщении.

В авиакомпании «Победа», в беседе с «Лентой.ру», усомнились в высказывании Utair. «Коэффициент риска по оценке безопасности (SAFA) в "Победе" составляет 0,08, такой показатель говорит о высочайшем уровне безопасности в авиакомпании», — подчеркнула Елена Селиванова. В компании считают, что так и должно быть, поэтому не выпускают об этом пресс-релизы. «Чем меньше значение коэффициента, тем выше уровень безопасности в компании», — подчеркнули в «Победе».

10 декабря глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что группе «Ютейр», в которую входит авиакомпания и вертолетный перевозчик «Utair — Вертолетные услуги», необходимо пересмотреть подход к обеспечению безопасности полетов. «Все авиационные происшествия (этой авиакомпании в недавнем времени — прим. «Ленты.ру») лежат в плоскости человеческого фактора. Это говорит о том, что авиакомпании надо серьезно пересмотреть подходы к системе управления безопасности полетов», — говорил Нерадько.

В частности, глава Росавиации упоминал аварию самолета Boeing 737-800 в Сочи, а также катастрофы Ми-8 и Ми-26.

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