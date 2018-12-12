Воробьев анонсировал модернизацию подмосковных техникумов

Подмосковные власти планируют провести модернизацию всех техникумов в регионе, а также развивать их сотрудничество с флагманскими компаниями, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в Клин в среду, 12 декабря. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

Глава региона осмотрел крупнейшее профессиональное образовательное учреждение региона «Подмосковье», после чего пообщался с представителями учебных заведений и крупных компаний.

«У нас 49 колледжей, мы поставили задачу каждый техникум модернизировать, (...) чтоб выпускники были востребованы. У нас конкурс в техникуме от четырех до семи человек на место. Наша задача — модернизировать и тесно работать с корпорациями, с инвесторами», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что программа модернизации будет запущена со следующего года. По его словам, в настоящий момент подмосковные учебные заведения тесно сотрудничают с Mercedes, Danone, «Аэрофлотом», аэропортами. Глава региона выразил надежду, что со временем этот список будет расширяться.

Ранее Воробьев поставил задачу повысить уровень компетенций кадрового состава учебных заведений Подмосковья. По его словам, жители региона должны получать конкурентоспособное образование.