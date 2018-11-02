Подмосковье отличилось качеством подготовки специалистов среднего звена

Подмосковье заняло второе место в рейтинге регионов России по качеству подготовки специалистов среднего звена, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 2 ноября.

«Данный рейтинг опубликовало Министерство просвещения Российской Федерации. По его результатам 27 подмосковных колледжей вошли в число ТОП-500 по стране», — рассказала Забралова.

Она уточнила, что мониторинг учитывал количество обучающихся, их успеваемость и дальнейшее трудоустройство, а также опыт преподавательского состава. По результатам мониторинга был сформирован ТОП-10 лучших учреждений среднего профессионального образования в Подмосковье, добавил она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал повысить качество подмосковного образования и сделать его одним из лучших в стране. По его словам, выпускники учебных заведений области должны быть конкурентноспособными. При этом, он отметил, что Московская область уже сейчас довольно высоко котируется на образовательном рынке. Компетенции местных педагогов также

постоянно повышаются, добавил он.

Так, 10 октября сообщалось, что учителей 17 школ познакомят с сингапурскими методиками преподавания.