Подмосковных учителей познакомят с сингапурскими методиками преподавания

Педагогические коллективы 17 школ Подмосковья примут участие в тренингах, посвященным сингапурским педагогическим технологиям. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 10 октября.

«Обучение посвящено эффективным приемам развития в учениках навыков 4K: коммуникация, креативность, критическое мышление и командная работа», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что обучающая программа направлена на профессиональное развитие учителей и руководителей школ с учетом современных требований. Программа разработана сингапурской компанией в рамках реализации договора о сотрудничестве в сфере образования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подмосковное образование должно быть конкурентноспособным. При этом, по его мнению, региональные специалисты уже востребованы во многих областях. Он подчеркнул, что власти намерены увеличить финансирования системы образования. Также из бюджета выделят средства на строительство новых современных школ, напомнил Воробьев.