Воробьев объяснил строительство рекордного количества школ

Московская область является быстрорастущим регионом, в связи с этим было принято решение о строительстве новых школ, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360°».

«В апреле-марте мы будем закладывать впервые в истории нашей работы, я думаю, что никакой другой регион этого не делал, порядка 60 школ, которые должны построить за 18 месяцев. Мы очень рассчитываем, что строители нас не подведут, проекты уже готовы, территории подобраны», — сказал он.

По его словам, в этом году в подмосковные школы пришли около 870 тысяч учеников, что на 40 тысяч больше, чем годом ранее.

При этом, подчеркнул Воробьев, увеличивается и количество дошкольных образовательных учреждений.

В начале августа губернатор анонсировал строительство рекордного количества школ — 200 объектов. Строительные работы запланированы на четыре года, уточнил он. По его словам, учебные классы будут оснащены современным оборудованием. Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что подмосковное образование должно быть конкурентноспособным.