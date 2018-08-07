Воробьев анонсировал новый рекорд Подмосковья

Около 200 школ планируется построить в Московской области в течение четырех лет, сообщил губернатор Андрей Воробьев в интервью ТАСС, которое было опубликовано во вторник, 7 августа.

«В ближайшие четыре года в Подмосковье должно быть построено около 200 школ. Это рекорд по стране!» — сказал Воробьев.

Он добавил, что за прошедшие годы в регионе построили 386 дошкольных учреждений, но в ряде городов опять начали возникать очереди в детсады.

«Жилье вводится высокими темпами, подрядчики торопятся сдать новые микрорайоны и быстрее получить деньги, а социальная инфраструктура порой отстает. Значит, нам опять придется грести в обе лопатки», — подчеркнул Воробьев.

В середине июля министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев проинформировал, что до конца этого будут достроены более двух десятков образовательных учреждений.

В мае прошлого года Андрей Воробьев заявил, что власти уделят внимание тому, чтобы новые школы соответствовали современным стандартам, а качество образования сделало бы выпускников подмосковных школ конкурентноспособными. По его словам, образовательная система в регионе уже является одной из лучших, но необходимо стремиться к большему.

Позже губернатор сообщил о решении профинансировать за счет бюджетных средств модернизацию

домов культуры и детских школ искусств.