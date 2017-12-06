Власти Подмосковья анонсировали строительство школ искусств

Около 1800 миллионов рублей будет израсходовано на строительство детских школ искусств в Подмосковье до 2018 года, сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева в среду, 6 декабря. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«За последние два года сделан капитальный ремонт 18 детских школ искусств Подмосковья, в том числе шести — в 2017 году. В следующем году планируется провести капитальный ремонт трех таких объектов. Всего за три года на это будет израсходовано более 850 миллионов рублей», — сказала Косарева на расширенном заседании коллегии Министерства культуры в городе Хотьково.

Министр также рассказала, что за последние два года в регионе модернизировали свыше 20 Домов культуры и библиотек. В следующем году планируется провести капитальный ремонт девяти таких объектов. «Всего за три года на это будет израсходовано более 1600 миллионов рублей, еще еще 2700 миллионов рублей за данный период запланировано израсходовать на строительство и реконструкцию 12 Домов культуры», — уточнила она.

19 мая губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в рамках президентской программы в регионе будет построено 230 школ. Глава региона также отметил, что система образования в области стабильно входит в пятерку лучших.

Сегодня в Московской области работают 210 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры. В них обучаются 86 тысяч детей.