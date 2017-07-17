Три новые школы искусств откроются в Подмосковье

Девять школ искусств планируется построить и отремонтировать в Подмосковье, сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 17 июля.

«Идет ремонт детских школ искусств в Электрогорске, Электростали, Королеве, Истре, Коломне, Раменском муниципальном районе, строятся новые объекты в Шаховской, Наро-Фоминске и Ленинском муниципальном районе», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

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По ее словам, школа в Шаховской начнет работу к новому учебному году, а работы на остальных объектах завершат к концу 2017-го.

Строительные и ремонтные работы проводятся в рамках региональной программы на 2016–2018 годы, отмечается в сообщении.

19 мая губернатор Мособласти Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшее время в рамках президентской программы в регионе будет построено 230 школ. Сейчас их в Подмосковье насчитается 1400. Глава региона также отметил, что система образования в области стабильно входит в пятерку лучших.

В Московской области работают 210 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры. В них обучаются 86 тысяч детей.