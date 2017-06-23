Всех школьников Подмосковья призовут в «Юнармию»

Военно-патриотическое движение «Юнармия» будут развивать во всех школах Подмосковья. Об этом сообщила руководитель главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева, передает в пятницу, 23 июня, РИАМО.

По словам Плещевой, в рядах движения уже числится порядка 11 тысяч человек.

«Еще не все школы охвачены, но развитие в них юнармейского движения — приоритетное направление нашей деятельности. Важно, чтобы это была живая организация. Поэтому каждый ребенок должен осознанно вступить в ее ряды», — пояснила она.

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Плещева также подчеркнула, что школьников не принуждают к вступлению в «Юнармию», все проходит на добровольной основе.

«Рассказываем, показываем, приглашаем, то есть устанавливаем с каждым человеком партнерские отношения», — отметила она.

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и имеет свои отделения во всех 85 регионах страны. Движение проводит молодежные военно-спортивные игры, соревнования по прикладным видам спорта, сдачу норм ГТО, вахты памяти и походы по местам боевой славы. На сегодняшний день численность «Юнармии» составляет более 117 тысяч детей. Главная заявленная цель движения: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам.