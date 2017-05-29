Юнармейцы поиграли в радиоуправляемые танки в парке «Патриот»

В военно-патриотическом парке «Патриот» прошел второй слет всероссийского общественного движения «Юнармия». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе организации.

На слет прибыли делегаты от региональных штабов, а также более двух тысяч юнармейцев со всей страны. Участники движения соревновались в боях на радиоуправляемых моделях танков, в мини-футболе и лазерном тире. Мероприятие завершилось праздничным концертом.

Помимо региональных делегатов, на слет приехали замминистра обороны России генерал армии Николай Панков, представители администрации президента, депутаты Совета Федерации и Госдумы, представители региональных властей и командования военных округов. Участники заседания обсудили перспективы развития Юнармии, опыт военно-патриотического воспитания и методы популяризации движения.

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и имеет свои отделения во всех 85 регионах страны. Движение проводит молодежные военно-спортивные игры, соревнования по прикладным видам спорта, сдачу норм ГТО, вахты памяти и походы по местам боевой славы. На сегодняшний день численность Юнармии составляет более 117 тысяч детей.