В Москве поджигали людей и военную технику

В минувшие выходные на площадке российского объединения каскадеров Игоря Панина прошла тренировка каскадеров, которые примут участие в масштабном представлении «Штурм Берлина» по мотивам событий Второй мировой войны. Они отработали горение людей и техники, а также элементы рукопашного боя.

Реконструкция событий последних дней Второй мировой войны пройдет 23 апреля в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. В ней примут участие около полутора тысяч энтузиастов из российских и зарубежных военно-исторических клубов.

Исполнительный директор университета «Синергия», организатора представления, Владимир Лобов сказал, что реконструкция является частью воспитательной работы, которую университет ведет среди студентов и молодежи. «Проведение таких мероприятий мы считаем эффективным форматом исторического просвещения, помогающим молодому поколению лучше понять и осознать историю нашей страны», — отметил он.

В «Штурме Берлина» организаторы обещают задействовать несколько десятков единиц военной техники. Макет Рейхстага, строящийся в парке «Патриот» будут штурмовать отряды представителей военно-исторических клубов России и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В реконструкции также примут участие не менее ста профессиональных каскадеров, снимавшихся в известных фильмах и сериалах.

Ранее «Синергия» уже проводила подобные мероприятия. В октябре 2016 года при поддержке университета в парке «Патриот» состоялась реконструкция Брусиловского прорыва — крупнейшей битвы Первой мировой войны.