В Подмосковье насчитали 75 тысяч первоклашек

Порядка 75 тысяч детей записали в первый класс в Подмосковье на 2017/2018 учебный год. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 22 июня.

По словам первого заместителя председателя правительства Мособласти Ольги Забраловой, запись начинается с 1 февраля. До конца июня можно подать документы в школу по месту жительства, а с 1 июля при наличии свободных мест учебное учреждение может принять и тех, кто не проживает на закрепленной за ним территорией.

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В Подмосковье записать ребенка в первый класс через интерес можно уже второй год. За 2016 год так устроили в школу 10,2 тысячи детей, уточняется в сообщении.

19 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшее время в рамках президентской программы в регионе будет построено 230 школ. Сейчас их в Подмосковье насчитается 1400.